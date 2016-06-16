بالأسماء.. زيادة منافذ بيع طوابع التأمين الصحى بالبحيرة

قال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، إنه تم التنسيق بين كل من مديريتى الصحة والتربية والتعليم والتأمين الصحى لزيادة منافذ بيع طوابع التأمين، لمواجهه الازدحام والتكدس داخل عيادات التأمين الصحى بمدن ومراكز المحافظة وتخفيف العبء والتيسير على أولياء الأمور والتلاميذ الصغار.

وتم التوصل إلى آلية تسليم الطوابع من خلال تخصيص مواقع محددة بكل مركز على النحو التالى: "عيادة كفر الدوار داخل مواقع عيادة البيضا – مدرسة عثمان بن عفان - مدرسة العكريشة – مدرسة بردلة الابتدا ئية – مدرسة الوسطانية – كفر الدوار البلد – النهضة الحديثة – الحديثة بنات – صلاح سالم، وعيادة رشيد داخل مواقع مدرسة الازهر الابتدائية – الفنية بنات – الصنايع بنات – مدرسة الزهراء، وعيادة ابو المطامير داخل مواقع مدرسة ابو المطامير المشتركة – مدرسة الصباح الإعدادى بنين – موقع وحدة الرعاية بالنوبارية، وعيادة ادكو داخل موقع عيادة ادكو".

بالإضافة إلى "عيادة دمنهور داخل مواقع مدرسة سليم البشرى – معاذ بن جبل – بنى الجيش – احمد محرم –الرضوان الجديدة – احمد عرابى – الوحدة الريفية بشرنوب – وسنهور – الصفاصيف – افلاقة – الابعادية – الشوكة – نديبة، وعيادة ابو حمص داخل مواقع عيادة ابو حمص – مدرسة الزهراء، وعيادة المحمودية داخل عيادة المحمودية، وعيادة الرحمانية داخل عيادة الرحمانية، وعيادة حوش عيسى بعيادة حوش عيسى".

وعيادة ايتاى البارود داخل مواقع مدرسة المشتركة الابتدائية الزهراء الابتدائية – سالم علام الابتدائية – ايتاى البارود الجديدة، و عيادة شبراخيت داخل مواقع مدرسة الاعدادية بنين – معهد عبد العاطى – ام ستناد ثانوى وفنى – كفر السابى الابتدائى – محلة بشر الابتدائى – ام حكيم الابتدائى – الدفراوى الابتدائى – موقع شبرا اريس الابتدائى – محلص الابتدائية – ابو منجوع الابتدائى - معهد جزيرة نكلا العنب - بنى لقانة الابتدائية - زمزم الابتدائية - النصر المشتركة الابتدائية – الشباب الابتدائية، وعيادة كوم حمادة داخل مواقع مدرسة الشوربجى – عمر بن عبد العزيز – مصطفى كامل – الشهيد عطية مبروك – الثانوى الفنى مهنى، وعيادة الدلنجات داخل مواقع عيادة الدلنجات – مدرسة السلام الاعدادية – الفتح الابتدائية، وعيادة بدر داخل مواقع مدرسة بدر الابتدائية – الثورة الابتدائية – موقع مجدى حسنين، و عيادة وادى النطرون داخل عيادة وادى النطرون.

- محافظ البحيرة يتفقد بشكل مفاجئ عيادات التأمين الصحى بأبو الريش

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