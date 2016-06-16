بالأسماء.. زيادة منافذ بيع طوابع التأمين الصحى بالبحيرة

وتم التوصل إلى آلية تسليم الطوابع من خلال تخصيص مواقع محددة بكل مركز على النحو التالى: "عيادة كفر الدوار داخل مواقع عيادة البيضا – مدرسة عثمان بن عفان - مدرسة العكريشة – مدرسة بردلة الابتدا ئية – مدرسة الوسطانية – كفر الدوار البلد – النهضة الحديثة – الحديثة بنات – صلاح سالم، وعيادة رشيد داخل مواقع مدرسة الازهر الابتدائية – الفنية بنات – الصنايع بنات – مدرسة الزهراء، وعيادة ابو المطامير داخل مواقع مدرسة ابو المطامير المشتركة – مدرسة الصباح الإعدادى بنين – موقع وحدة الرعاية بالنوبارية، وعيادة ادكو داخل موقع عيادة ادكو".
بالإضافة إلى "عيادة دمنهور داخل مواقع مدرسة سليم البشرى – معاذ بن جبل – بنى الجيش – احمد محرم –الرضوان الجديدة – احمد عرابى – الوحدة الريفية بشرنوب – وسنهور – الصفاصيف – افلاقة – الابعادية – الشوكة – نديبة، وعيادة ابو حمص داخل مواقع عيادة ابو حمص – مدرسة الزهراء، وعيادة المحمودية داخل عيادة المحمودية، وعيادة الرحمانية داخل عيادة الرحمانية، وعيادة حوش عيسى بعيادة حوش عيسى".
وعيادة ايتاى البارود داخل مواقع مدرسة المشتركة الابتدائية الزهراء الابتدائية – سالم علام الابتدائية – ايتاى البارود الجديدة، و عيادة شبراخيت داخل مواقع مدرسة الاعدادية بنين – معهد عبد العاطى – ام ستناد ثانوى وفنى – كفر السابى الابتدائى – محلة بشر الابتدائى – ام حكيم الابتدائى – الدفراوى الابتدائى – موقع شبرا اريس الابتدائى – محلص الابتدائية – ابو منجوع الابتدائى - معهد جزيرة نكلا العنب - بنى لقانة الابتدائية - زمزم الابتدائية - النصر المشتركة الابتدائية – الشباب الابتدائية، وعيادة كوم حمادة داخل مواقع مدرسة الشوربجى – عمر بن عبد العزيز – مصطفى كامل – الشهيد عطية مبروك – الثانوى الفنى مهنى، وعيادة الدلنجات داخل مواقع عيادة الدلنجات – مدرسة السلام الاعدادية – الفتح الابتدائية، وعيادة بدر داخل مواقع مدرسة بدر الابتدائية – الثورة الابتدائية – موقع مجدى حسنين، و عيادة وادى النطرون داخل عيادة وادى النطرون.
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