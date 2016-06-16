محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن الزيودي واليماحي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " إعادة الأمل " ودعم الشرعية في اليمن.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال زيارته اليوم مجلس عزاء الشهيد أحمد محمد أحمد الزيودي في منطقة الحلاة بالفجيرة ومجلس عزاء الشهيد عبدالله محمد سعيد اليماحي في منطقة مربض بالفجيرة ..سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

واعرب سموه خلال لقائه بأسرتي الشهيدين عن اعتزاز وفخر دولة الامارات وشعبها بأبطالها الشهداء الذين يقدمون يوما بعد يوم صورا ناصعة من البطولات والتضحيات التي تعكس معدنهم الأصيل في الولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز فكانوا الجنود الأوفياء والأبطال الشجعان في ساحات العز والشرف وسيبقون بإذن الله تعالى مصدر عز وإلهام للأجيال المقبلة ورموزا مضيئة في مسيرة الوطن الغالي.

وقال سموه خلال حديثه لأسرتي الشهيدين إن وقفة أبناء الامارات وفي مقدمتهم أسر وذوو الشهداء في تضامنهم وتلاحمهم خلف أبنائهم المنتمين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهات الإنسانية .. تبعث على الاعتزاز والفخر ونستمد منها القوة والعزيمة والشموخ والإصرار وأسمى معاني الولاء والانتماء للوطن مرسخين فينا روح الأمل والعمل نحو المضي في طريق المجد والعزة لهذا الوطن في وقوفه أمام التحديات بكل صلابة وثبات.

وقدم العزاء الى جانب سموه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد ال نهيان مدير مكتب شؤون اسر الشهداء وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.

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