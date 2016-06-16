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نادر نور الدين: 70 مليار دولار حجم استيراد الغذاء في المنطقة العربية

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نادر نور الدين: 70 مليار دولار حجم استيراد الغذاء في المنطقة العربية نادر نور الدين: 70 مليار دولار حجم استيراد الغذاء في المنطقة العربية

الدكتور نادر نور الدين أستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة

قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة ومستشار وزير الأسبق، إنّ الفجوة الغذائية العربية تعد عميقة لـ “الغاية” بسبب الزيادة السكانية، وقلة الموارد المائية والتربة الزراعية الخصبة، الأمر الذي كلف الدول العربية ميزانية لهذا العام تزيد عن 70 مليار دولار.

وأضاف نور الدين خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية سهام عصمان، أنّ المنطقة العربية لا تكتفي ذاتياً إلا من الخضروات، ومعظم الفاكهة، لأنها تستورد أغلب الحاصلات الاستراتيجية، وتمثل الحبوب نحو 60% من احتياجات الدول العربية، ثم زيوت الطعام والأرز والسكر.

وتابع نور الدين أنّ تتربع على قمة الدول المستوردة للقمح في العالم بنحو 12 مليون طن سنويًا، وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة لنفس القائمة بنحو 6 مليون طن سنويًا.

وأوضح نور الدين أنّه يجب على الدول العربية الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، سواءً في بعض الدول العربية مثل السودان، وموريتانيا، أو الاستثمار في دول القارة الإفريقية، ودول أمريكا اللاتينية لسد الفجوة الغذائية العميقة التي تزيد عن 60 من إجمالي احتياجات الغذاء للبلدان العربية.

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