النيابة تأمر بحجز صاحب محل ملابس متهم بالتعدى جنسيا على طفلين بشبرا الخيمة

أمر شريف شحاتة مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بحجز صاحب محل ملابس لحين وصول تحريات المباحث حول اتهامه بالتعدى جنسيا على طفلين بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ للمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من كلاً من "نصر ع م" 42 سنة سائق والد الطفل "حسن" 6 سنوات، و"سعدية ا ع" 35 سنة ربة منزل، والدة الطفل "فوزى ه ف" 7 سنوات، اتهما فيه "محمد س ش" 46 سنة، صاحب محل ملابس، السابق اتهامه فى قضيتى "مخدرات– آداب عامة" أخرهما القضية رقم 16874 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2014، بالتعدى جنسيًا على طفليهما أكثر من مرة.

وتمكن النقيب محمود ندا معاون مباحث القسم، بإشراف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة محمد عبد الرحمن، وأمرت بعرض المجنى عليهما على الطب الشرعى لبيان عما إذا تعرضا للاعتداء الجنسى من عدمه بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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