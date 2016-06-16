القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز الإسماعيلية، ومباحث قسم ثان الإسماعيلية، من القبض على عاطلين بحوزتهما سلاحين ناريين بقصد الدفاع.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه، بالقبض على المتهم "خالد. ع.ع" 30 سنة عاطل، مقيم أبوعطوة دائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 326 لسنة 2013 جنح مركز الإسماعيلية حصر رقم 5389 لسنة 2013، والمقضى فيها بالحبس 3 شهور بتهمة "تبديد" وبحوزته سلاح نارى عبارة عن (فرد خرطوش) محلى الصنع، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

كما تمكن الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه، بالقبض على المتهم "شعبان.ص.ع" 26 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى القضايا أرقام 6302 لسنة 2012 جنح قسم ثالث، حصر رقم 251 لسنة 2013، والمقضى فيها بالحبس 3 شهور بتهمة "تبديد" والقضية رقم 4812 لسنة 2013 جنح قسم ثان، حصر رقم 5624 لسنة 2013، والمقضى فيها بالحبس سنة بتهمة " تبديد" والقضية رقم 4866 لسنة 2010 جنح قسم ثان، حصر رقم 9091 لسنة 2011، والمقضى فيها بالحبس سنة بتهمة "تبديد" والقضية رقم 4866 لسنة 2010 جنح مستأنف قسم ثان، حصر رقم 1811 لسنة 2013، والمقضى فيها بالحبس شهرين بتهمة "ضرب" والقضية رقم 268 لسنة 2011 جنح مستأنف قسم ثالث، حصر رقم 1058 لسنة 2013، والمقضى فيها بالحبس شهر بتهمة "سرقة" وبحوزته سلاح نارى عبارة عن (فرد خرطوش) محلى الصنع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

طالب يتهم عاطلين بسرقة تليفونه تحت تهديد السلاح فى الإسماعيلية

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