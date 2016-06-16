الأمن يكثف جهوده لإعادة سيدة واثنين من أبنائها متغيبين فى المنيا

تكثف الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدرة البحث الجنائى بالمنيا جهودها لإعادة سيدة اختفت فى ظروف غامضة، ومعها اثنان من أطفالها، وتبين التحريات الأولية أن هناك خلافات دائمة مع زوجها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عصام جمال، مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود بلاغ يفيد تغيب سيدة تدعى سامية "ف" 35 سنة، ربة منزل، وكذا طفليها رضا "ص" 16 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، ومارينا 13سنة، طالبة بالصف الخامس الابتدائى، وتم تحرير محضر برقم 3871 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة مغاغة، وجار اتخاذ إجراءات النشر والتحرى حول الظروف والملابسات، وأشارت تحريات أولية إلى أن السيدة تركت منزلها بمحض إرادتها وبرفقتها طفلاها لوجود خلافات مع زوجها وأنها دائمة الشجار معه.

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