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ضبط المتهم بسرقة 100 ألف جنيه من موظف بالتأمينات الاجتماعية فى الشرقية

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ضبط المتهم بسرقة 100 ألف جنيه من موظف بالتأمينات الاجتماعية فى الشرقية ضبط المتهم بسرقة 100 ألف جنيه من موظف بالتأمينات الاجتماعية فى الشرقية
تمكن ضباط مباحث الإبراهيمية بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، من ضبط أحد المتهمين بسرقة مبلغ 100 ألف جنيه، من موظف بالتأمينات الاجتماعية بالإبراهيمية وضبط جزء من المبلغ معه.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد قيام شخصين مجهولين، بسرقة مبلغ 100 ألف جنيه من "محمد عبد الله" موظف بالتأمينات بالإبراهيمية، بطريق المغافلة، فور قيامه بصرف المبلغ من البنك الأهلى بالمدينة، ومن خلال الكاميرات، تمكن الرائد أحمد غازى رئيس مباحث الإبراهيمية، برئاسة المقدم شريف حمادة مفتش مباحث المركز، من تحديد المتهمين وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وهى ملاكى فضى اللون، وتم ضبط أحد المتهمان ويدعى "محمود ع ح" 19 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى التجارى، ومقيم إكياد مركز فاقوس، وتحديد المتهم الثانى وجارى ضبطه وتم ضبط جزء من المبلغ مع المتهم الأول.

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مصر 365