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"مباحث الأحكام" تنفذ 24 ألف حكم قضائى متنوع فى حملات خلال 24 ساعة

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"مباحث الأحكام" تنفذ 24 ألف حكم قضائى متنوع فى حملات خلال 24 ساعة "مباحث الأحكام" تنفذ 24 ألف حكم قضائى متنوع فى حملات خلال 24 ساعة
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة، التى قادها مساعد الوزير للأمن العام اللواء سيد جاد الحق، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 24 ألفا و408 أحكام قضائية متنوعة، شمل تنفيذ 189 حكما جنائيا، و11 ألفا و249 حكم حبس جزئيا، وألفين و227 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و304 أحكام غرامات، وألفين و389 حكم مخالفات.

واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.

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