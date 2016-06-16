"سانا": تنظيم داعش يستهدف بالمواد السامة نقطة عسكرية بدمشق

أعلن مصدر عسكرى سورى اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" استهدف بالمواد السامة، إحدى نقاط الجيش السورى، فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر أن " تنظيم "داعش" قام بالاعتداء على إحدى نقاط الجيش السورى فى الغوطة الشرقية بريف دمشق، مستخدما المواد السامة ذات التأثير العصبى؛ ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر باختناقات ومضاعفات تنفسية.

وأشار المصدر الى أن تنظيم "داعش" يقوم باستخدام غازات سامة بينها السارين فى عدة مناطق من سوريا، وخاصة فى خان العسل بريف حلب وغوطة دمشق والحسكة، وذلك بحسب وثائق مثبتة من أكثر من جهة للتغطية على خسائره التى يتكبدها فى عمليات الجيش والقوى المؤازرة.