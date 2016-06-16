مران الأهلي - في وجود تريزيجيه.. زكريا يؤكد جاهزيته لزيسكو وإكرامي يتألق في ركلات الجزاء

تأكدت جاهزية جناح الأهلي مؤمن زكريا لخوض لقاء زيسكو الزامبي في مستهل مشوار الأحمر في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان مؤمن يعاني من إصابة بكدمة في القدم عقب خسارة الأهلي من المصري 3-2 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 من الدوري وكان قريبا من الغياب مثل الجابوني ماليك إيفونا وعبد الله السعيد.

إلا أن مؤمن تدرب اليوم الخميس وأكد جاهزيته للقاء يوم السبت المقبل.

كما ظهر إيفونا في ملعب مختار التتش بالجبس على كاحل القدم، بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للكاحل في مباراة المصري.

ويغيب إيفونا 3 أسابيع على الأقل عن الأهلي.

وحضر لاعب الأهلي المعار لأندرلخت، والذي سينضم للفريق البلجيكي بشكل نهائي الموسم المقبل، محمود حسن "تريزيجيه" مران الفريق في ملعب مختار التتش قبل السفر إلى زامبيا.

ويسافر الفريق إلى زامبيا مساء اليوم الخميس.

وخلال المران، تصدى شريف إكرامي لـ3 ركلات جزاء من أصل 4 سددوا على مرماه.

كما أقام الجهاز الفني تقسيمة في نهاية المران حيث ضم الفريق الأول كل من شريف إكرامي ومحمد نجيب وسعد سمير وحسين السيد وباسم علي وعمرو السولية ومحمد هاني وأحمد الشيخ وعماد متعب وأحمد حمدي وعظيمة مدرب الفريق، أما الطرف الثاني فضم كل من أحمد عادل ورامي ربيعة وأحمد حجازي وأحمد فتحي وصبري رحيل وحسام عاشور وحسام غالي وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وجون أنطوي.