ناجي: أعمل مع أفضل جهاز فني في تاريخي.. وبكيت بحرقة بسبب أزمة ' غالي ونبيه '

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب كثيرا بالجهاز الفني الذي يقوده المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال ناجي عبر إذاعة 9090: "أول مرة أعمل بالمنتخبات، فهو شرف كبير لي، وسعيد للغاية بهذا المنصب، فهو أفضل جهاز فني عملت معه".

وأضاف: "مانويل جوزيه صاحب فضل علي، إلا أن الجهاز الفني الحالي للمنتخب هو أفضل مجموعة عملت معها".

وعن الفارق بين تدريب الأهلي والمنتخب، رد: "أعشق العمل اليومي، كنت أقول أن سيارتي باتت تعرف الطريق إلى النادي الذي عملت به 13 سنة".

وأتم: "أنا أكبر أعضاء الجهاز الفني للمنتخب سنا، عملت معهم على مدار عام ونصف، وكانت فترة مميزة للغاية في مشواري".

وفي نفس الإطار أكد ناجي أن زميله بالجهاز الفني أسامة نبيه تعرض لظلم شديد خلال الأزمة الأخيرة مع حسام غالي قائد الأهلي.

وصرح ناجي عبر إذاعة 9090: "بكيت بحرقة في ملعب برج العرب بسبب هذه الأزمة، لدرجة أدهشت المحيطين بي، لأن نبيه تعرض لظلم شديد".

وأضاف: "أقسم بالله .. أسامة نبيه مظلوم، فأنا داخل المطبخ، وأعلم كل التفاصيل، وبكيت من الظلم الذي تعرض له".

وتساءل مدرب حراس المنتخب "من المجنون الذي يكون له مصلحة في التفرقة بين لاعبي المنتخب على أساس انتمائه للأهلي أو الزمالك؟ .. أو يفعل شيئا ضد مصلحة مصر؟".

وأكد أحمد ناجي أن هذه الأزمة لن تؤثر على مسيرة المنتخب، بل ستمنح اللاعبين حماسا وإصرارا أكبر على تحقيق النجاح والحلم الأكبر بالتأهل لمونديال روسيا.