(الفيفا) يخطر اتحاد الكرة بإقامة تصنيف جديد لمنتخبات إفريقيا يوم 21 يونيو

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس خطابا رسميا من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، يخطره فيه بإقامة تصنيف استثنائي جديد للمنتخبات الإفريقية يوم 21 يونيو الجاري، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وكان منتخب مصر قد تراجع للمركز السابع على مستوى قارة إفريقيا في تصنيف الفيفا الماضي، والذي صدر بشكل استثنائي أيضا يوم 8 يونيو الجاري، وذلك بعدما كان يحتل الفراعنة المركز الخامس على المستوى القاري، حيث قدم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي اعتراضا على هذا التصنيف.

وجاء في خطاب الفيفا لاتحاد الكرة، “أنه نتيجة للشكاوى المقدمة بخصوص تصنيف شهر يونيو، ولأغراض الشفافية، تقرر إصدار تصنيف استثنائي جديد لمنتخبات إفريقيا يوم 21 يونيو الجاري، ليتم وضع الفرق في المستويات الأربعة التي ستجرى عليها قرعة تصفيات المونديال، حسب التصنيف الجديد”.

أ ش أ