أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

(الفيفا) يخطر اتحاد الكرة بإقامة تصنيف جديد لمنتخبات إفريقيا يوم 21 يونيو

Google+ Print
(الفيفا) يخطر اتحاد الكرة بإقامة تصنيف جديد لمنتخبات إفريقيا يوم 21 يونيو (الفيفا) يخطر اتحاد الكرة بإقامة تصنيف جديد لمنتخبات إفريقيا يوم 21 يونيو

الفيفا

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس خطابا رسميا من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، يخطره فيه بإقامة تصنيف استثنائي جديد للمنتخبات الإفريقية يوم 21 يونيو الجاري، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وكان منتخب قد تراجع للمركز السابع على مستوى قارة إفريقيا في تصنيف الفيفا الماضي، والذي صدر بشكل استثنائي أيضا يوم 8 يونيو الجاري، وذلك بعدما كان يحتل الفراعنة المركز الخامس على المستوى القاري، حيث قدم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي اعتراضا على هذا التصنيف.

وجاء في خطاب الفيفا لاتحاد الكرة، “أنه نتيجة للشكاوى المقدمة بخصوص تصنيف شهر يونيو، ولأغراض الشفافية، تقرر إصدار تصنيف استثنائي جديد لمنتخبات إفريقيا يوم 21 يونيو الجاري، ليتم وضع الفرق في المستويات الأربعة التي ستجرى عليها قرعة تصفيات المونديال، حسب التصنيف الجديد”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات