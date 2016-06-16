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مصر تحصل على صفة عضو مراقب فى تحالف المحيط الهادئ

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مصر تحصل على صفة عضو مراقب فى تحالف المحيط الهادئ مصر تحصل على صفة عضو مراقب فى تحالف المحيط الهادئ
انضمت إلى تحالف المحيط الهادئ، الذى يضم كلا من كولومبيا والمكسيك وبيرو وتشيلي، بصفة عضو مراقب، خلال اجتماع المجلس الوزاري لدول التحالف الذي عقد بالمكسيك.

وأشارت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الخميس، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الوزارة لتعزيز التواجد المصري في القارة اللاتينية، بهدف دعم العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول وتجمعات القارة الأمريكية، وزيادة التعاون مع دول هذه المنطقة في المحافل الدولية المختلفة.

ومن المتوقع أن يساهم نيل مصر صفة عضو مراقب في التحالف في استكشاف فرص زيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللاتينية إلى مصر، هذا فضلاً عن تطوير العلاقات المصرية مع الدول أعضاء التحالف في مختلف قطاعات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

ويعد تحالف المحيط الهادئ أحد التجمعات الحديثة التي نشأت بهدف العمل على التنقل الحر للأموال والخدمات والأشخاص وتحرير التجارة، ويمتد على مساحة يبلغ عدد سكانها حوالي مائتي مليون نسمة، ويصل ناتجها المحلى الإجمالي إلى ما قيمته 2 تريليون دولار، كما يبلغ حجم تجارتها الخارجية تريليون دولار.


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