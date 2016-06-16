القبض على صاحب صفحة "شاومينج بيغشش الثانوية العامة" فى الدقهلية

تمكنت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالدقهلية، من ضبط طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بتهمة إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تحت مسمى شاومينج بيغشش الثانوية العامة لنشر إجابات الثانوية العامة، وتسريب أسئلة الامتحان.

وعلى الفور أمر اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية بتقنين الإجراءات لضبط المتهم، و تمكن ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بالاشتراك مع ضباط مركز دكرنس من ضبط محمود م ع ا 23 سنة طالب بكلية الحاسبات والمعلومات، بمسكنه وبحوزته 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود دلائل وآثار على قيامه بتسريب الأسئلة والإجابات، وتم التحفظ على المتهم، وتم تحرير المحضر رقم 4759 لسنة 2016 إدارى مركز دكرنس، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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