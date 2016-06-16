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إيطاليا: سفيرنا بمصر لا يزال فى روما حتى نتأكد من تعاون القاهرة بقضية ريجيني

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إيطاليا: سفيرنا بمصر لا يزال فى روما حتى نتأكد من تعاون القاهرة بقضية ريجيني إيطاليا: سفيرنا بمصر لا يزال فى روما حتى نتأكد من تعاون القاهرة بقضية ريجيني
قال وزير خارجية إيطاليا باولو جنتيلونى ردا على مطالب أسرة الطالب جوليو ريجيني بمعرفة سبب تعيين سفير إيطالى جديد فى ، إن "السفير لا يزال حتى الآن فى إيطاليا، ونحن محافظون على موقفنا من قضية مقتل ريجيني، ويستمر السفير جيامباولو كانتينى هنا فى إيطاليا حتى نتأكد من تعاون مصر للوصول لحقيقة مقتل الباحث الإيطالى".

ووفقا لقناة أسكا نيوز الإيطالية فقال جنتيلونى: "السفير الإيطالى لا يزال هنا، حتى نقيم الوضع"، وأكد: "لم نقدم أوراق اعتماده فى القاهرة حتى الآن، وذلك حتى تتغير الأمور".

وأكد جنتيلونى: "نحن نتطلع إلى ردود فعل النيابة العامة، وبحثها فى الوثائق المقدمة من مصر".

وكانت أسرة ريجيني طالبت أمس أمام البرلمان الأوروبى بـ"ممارسة ضغوط أوروبية على السلطات المصرية لإجراء تحقيق شفاف حول قضية اختفاء ومقتل ابنها فى القاهرة"، وطالبت البرلمان الأوروبى ببروكسيل الضغط على مصر لتحقيق الشفافية فى مقتل أبنهما الذى اختفى فى 25 يناير وعثر على جثته فى فبراير الماضى، والذى تعرض للتعذيب، كما طالبت باتخاذ أوروبا موقف بجانب إيطاليا ضد مصر.


>- ضغوط أوروبية فى قضية ريجينى.. رئيس حكومة إيطاليا أمام البرلمان الأوروبى: نبذل أقصى جهود للوصول للحقيقة.. وموجيرينى: تحدثت مع وزير الخارجية المصرى.. وأوروبا تدعم المبادرات الإيطالية

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