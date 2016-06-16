مران الأهلي - في وجود تريزيجيه.. مؤمن زكريا يؤكد جاهزيته لزيسكو

تأكدت جاهزية جناح الأهلي مؤمن زكريا لخوض لقاء زيسكو الزامبي في مستهل مشوار الأحمر في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان مؤمن يعاني من إصابة بكدمة في القدم عقب خسارة الأهلي من المصري 3-2 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 من الدوري وكان قريبا من الغياب مثل الجابوني ماليك إيفونا وعبد الله السعيد.

إلا أن مؤمن تدرب اليوم الخميس وأكد جاهزيته للقاء يوم السبت المقبل.

كما ظهر إيفونا في ملعب مختار التتش بالجبس على كاحل القدم، بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للكاحل في مباراة المصري.

ويغيب إيفونا 3 أسابيع على الأقل عن الأهلي.

وحضر لاعب الأهلي المعار لأندرلخت، والذي سينضم للفريق البلجيكي بشكل نهائي الموسم المقبل، محمود حسن "تريزيجيه" مران الفريق في ملعب مختار التتش قبل السفر إلى زامبيا.

ويسافر الفريق إلى زامبيا مساء اليوم الخميس.