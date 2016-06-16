أخبار فلسطين اليوم.. اعتقال 8 فلسطينيين بالضفة على أيدى قوات الاحتلال

ركزت اخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم ،اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلى الليلة الماضية، واليوم الخميس، 8 مواطنين من محافظات أريحا، والخليل، وبيت لحم، وقلقيلية فى الضفة الغربية.

وقال نادى الأسير فى بيان له، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من أريحا ، وإثنين من مدينة يطا جنوب الخليل . كما اُعتقل مواطنان اثنان من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وجرى اعتقال شاب من قلقيلية.

ومن اخبار فلسطين اليوم، قال سفير مصر بتل أبيب حازم خيرت أنه ينبغى على الفلسطينيين والإسرائيليين التوصل للسلام ، موضحا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لذلك.

وأضاف "خيرت" فى كلمة ألقاها اليوم بمؤتمر "هرتسيليا" السنوى للأمن أنه لا يوجد بدائل لهذا الحل ولم يتبقى وقتا لتحقيقة، مشيراً إلى أن تجاهل الحقيقية لن يغيرها وإنما سيؤدى إلى تفجير الأوضاع وهو ما نحاول منعه.

وأكد السفير المصري دعم مصر لجميع الجهود المبذولة لدفع عملية السلام بما فى ذلك المبادرة الفرنسية، مؤكدا أن مصر واثقة من أن الوصول لاتفاق السلام ممكن وغير مستحيل.

وذكر السفير المصرى بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى دعا فيها إلى احياء عملية السلام من جديد بين الفلسطينين والإسرائيليين وإنهاء الصراع، وأن الفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم من يستطيعون حل هذه المشكلة.

ودعا فى نهاية كلمته إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، مذكرا بدور مصر فى هذا الصدد، ومطالبا بحدوث ذلك فى أقرب وقت.

ممثل الجيش السورى الحر عصام زيتون يشارك بمؤتمر هرتسليا الإسرائيلى للأمن