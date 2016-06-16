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وزير الدفاع الإسرائيلى يزور واشنطن السبت فى أول زيارة منذ توليه المنصب

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وزير الدفاع الإسرائيلى يزور واشنطن السبت فى أول زيارة منذ توليه المنصب وزير الدفاع الإسرائيلى يزور واشنطن السبت فى أول زيارة منذ توليه المنصب
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، سيتوجه بعد غد السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى أول زيارة له منذ توليه منصبه.

وأوضحت الصحيفة - على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن ليبرمان سيلتقى وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر فى واشنطن، كما أنه من المقرر أن يتوجه خلال هذه الزيارة إلى نيويورك ودالاس وتكساس.

ومن المتوقع أن يعقد ليبرمان - خلال الزيارة - عددا من الاجتماعات مع لجنة الخدمات المسلحة الأمريكية، ولجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي. وسيكون الموضوع الرئيسى الذى سيناقشه خلال هذه الاجتماعات هو صفقة المساعدات الأمنية لإسرائيل، والتى يرغب ليبرمان بإنهائها قبل نهاية فترة ولاية أوباما.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد عقب - أمس - على معارضة الإدارة الأمريكية لزيادة المساعدات الأمنية لخطة الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية خلال عام 2017، وقال إنه لا يوجد أى تقليص فى المساعدات الأمريكية، بل إن المساعدات الأمنية الأمريكية لمكافحة الصواريخ ستزداد.

وبحسب مكتب نتنياهو فإن المقصود هو نقاش داخلى بين الكونجرس والبيت الأبيض حول حجم الزيادة السنوية لخطة الاحتماء أمام الصواريخ، ورئيس يعمل من أجل دمج الزيادة كبند دائم فى ميزانية المساعدات.

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مصر 365

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