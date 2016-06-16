الرئيس التونسى يواصل المشاورات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية

واصل الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى اليوم الخميس، المحادثات التى يجريها حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن السبسى استقبل اليوم أحمد نجيب الشابى، وهو أحد مؤسسى الحزب الجمهورى، فى إطار المشاورات حول مبادرة تشكيل حكومة الوحدة.

ونقل البيان عن الشابى قوله عقب اللقاء إنه يدعم المبادرة، كونها تستجيب لمتطلبات الظرف الراهن للبلاد، داعيا القوى السياسية والمدنية إلى التسريع فى بلورتها.

وشدد الشابى على أهمية أن تضم الحكومة المقبلة الكفاءات القادرة على تمكين الدولة من تكريس جهدها لدفع الأوضاع نحو الأفضل فى مجالى التنمية وتشغيل الشباب.

كانت صحيفة "الشروق" التونسية قد نقلت عن الشابى قوله فى 7 يونيو الجارى إنه لن يرفض تولى منصب رئيس الحكومة فى حال ترشيحه، معتبرا أن هذا من باب الواجب الوطنى.

كما نقل بيان آخر لرئاسة الجمهورية عن النائب بمجلس نواب الشعب مهدى بن غربية، قوله عقب لقائه السبسى اليوم إنه يدعم مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، مع ضرورة إيجاد توافق واسع حول أولويات حكومة الوحدة الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بالتنمية وفرص العمل ومقاومة الإرهاب والفساد.