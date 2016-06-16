فريق في الجول – قاهر المقاصة يختار أفضل 11 في الدوري ' رمضان × 2 '

يعرض FilGoal.com اختيارات شيمليس بيكلي جناح بتروجيت المتألق لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات بيكلي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار النجم الاثيوبي تشكيلا يغلب عليه لاعبو الأهلي مع ممثلين من الزمالك هما أحمد الشناوي وحمادة طلبة.

ويرى بيكلي صاحب الهاتريك الأخير في مصر للمقاصة أن رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب هو أفضل لاعب ولاعب صاعد في الدوري المصري هذا الموسم.