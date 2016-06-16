أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فريق في الجول – قاهر المقاصة يختار أفضل 11 في الدوري ' رمضان × 2 '

Google+ Print
فريق في الجول – قاهر المقاصة يختار أفضل 11 في الدوري ' رمضان × 2 ' فريق في الجول – قاهر المقاصة يختار أفضل 11 في الدوري ' رمضان × 2 '

يعرض FilGoal.com اختيارات شيمليس بيكلي جناح بتروجيت المتألق لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات بيكلي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار النجم الاثيوبي تشكيلا يغلب عليه لاعبو الأهلي مع ممثلين من الزمالك هما أحمد الشناوي وحمادة طلبة.

ويرى بيكلي صاحب الهاتريك الأخير في للمقاصة أن رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب هو أفضل لاعب ولاعب صاعد في الدوري المصري هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات