بالصور.. ننشر نتائج مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجامعة الإسكندرية

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، اليوم، نتائج المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم لطلاب الأسر على مستوى كليات الجامعة، وفاز بالمركز الأول عمر محمد محمد طه الشرقاوى، الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، وفاز بالمركز الثانى محمود فرج عبد العزيز الفرقة الرابعة كلية الآداب والمركز الثالث عمرو على ابو الخير إعدادى هندسة.

بينما فاز بالمركز الأول على مستوى الجامعة طالبات منى حسن رجب الفرقة الثانية كلية الدراسات الاقتصادية، المركز الثانى آية أحمد عجمى الفرقة الثانية بكلية الآداب، والمركز الثالث سمية خميس محمد الفرقة الثالثة كلية التربية.

وفى مسابقة الثقافة الإسلامية الرمضانية فاز بالمركز الأول فريق كلية العلوم وهم صهيب علاء الدين كمال، وعلاء صلاح عبدالعال، وأحمد العبد عيد العبد، وفى المركز الثانى فاز فريق كلية الصيدلة وهم إسلام محمد عبد الغنى جودة، وأحمد طلبة على، وعمرو محمد رمضان.

بينما فاز بالمركز الثالث فريق كلية الهندسة وهم محمود محمد عبد البصير، ومحمد أشرف محمد، إبراهيم محمد فرج.

بالأسماء ننشر نتيجة مسابقة شعر الفصحى والعامية بالمجلس الأعلى للثقافة

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