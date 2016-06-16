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بالصور.. محافظ الغربية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد مركز قطور فى العريش

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بالصور.. محافظ الغربية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد مركز قطور فى العريش بالصور.. محافظ الغربية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد مركز قطور فى العريش
تقدم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الخميس، يرافقه اللواء حسام خليفة حكمدار المديرية ونائب مدير أمن الغربية، الجنازة العسكرية لأمين الشرطة صبحى عبد الحميد بصارة، والذى استشهد إثر عملية إرهابية بالعريش.

وشيع الآلاف من قرية دماط مركز قطور الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الشراكسة، وخرج جثمان الشهيد ملفوفا بعلم محمولا على سيارة الدفاع المدنى تتقدمها فرقة الموسيقى العسكرية وحرس الشرف.

وندد الأهالى خلال الجنازة بالإرهاب وطالبوا بالقصاص، وقدم محافظ الغربية ومرافقوه واجب العزاء لأسرة الشهيد، وشارك فى تشييع الجنازة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية على مستوى المحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

محافظ الغربية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد مركز قطور فى العريش (1)

محافظ الغربية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد مركز قطور فى العريش (2)

محافظ الغربية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد مركز قطور فى العريش (3)

محافظ الغربية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد مركز قطور فى العريش (4)

محافظ الغربية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد مركز قطور فى العريش (5)


>الغربية تشيع جثمان شهيد الشرطة بالعريش فى جنازة عسكرية بحضور المحافظ
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مصر 365

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