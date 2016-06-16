بالصور.. توفير 7 سيارات متنقلة محملة بسلع مدعمة لأهالى برانى بمطروح

توجه المهندس السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين ، إلى مدينة سيدى برانى بصحبة 7 سيارات متنقلة محملة بجميع السلع واللحوم الطازجة بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 30%، طبقًا لتوجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

من جانبه أكد محافظ مطروح، على حرص المحافظة على توفير السلع كافة بجميع أنحاء المحافظة ووصولها إلى القرى والنجوع الصحراوية، مع فتح معارض أخرى بمدن المحافظة.

وأشار إلى أنه تم فتح معرض للسلع الغذائية بكل من مدن السلوم وبرانى والحمام والضبعة لخدمة الأهالى هناك، مع تيسير سيارات إلى المدن الأخرى لخدمة الأهالى وتوفير سلع منخفضة الأسعار بكميات كبيرة.

وأضاف المحافظ، أنه تم فتح العديد من المجمعات الاستهلاكية فى المناطق المختلفة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالعمل على التخفيف عن المواطنين ومحاربة الغلاء واستغلال التجار.

وأشاد المحافظ بجهود الحكومة، ووجه الشكر لمديرية التموين على توفيرها مزيدًا من السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

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