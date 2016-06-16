أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. توفير 7 سيارات متنقلة محملة بسلع مدعمة لأهالى برانى بمطروح

Google+ Print
بالصور.. توفير 7 سيارات متنقلة محملة بسلع مدعمة لأهالى برانى بمطروح بالصور.. توفير 7 سيارات متنقلة محملة بسلع مدعمة لأهالى برانى بمطروح
توجه المهندس السيد أبو اليزيد مدير مديرية ، إلى مدينة سيدى برانى بصحبة 7 سيارات متنقلة محملة بجميع السلع واللحوم الطازجة بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 30%، طبقًا لتوجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

من جانبه أكد محافظ مطروح، على حرص المحافظة على توفير السلع كافة بجميع أنحاء المحافظة ووصولها إلى القرى والنجوع الصحراوية، مع فتح معارض أخرى بمدن المحافظة.

وأشار إلى أنه تم فتح معرض للسلع الغذائية بكل من مدن السلوم وبرانى والحمام والضبعة لخدمة الأهالى هناك، مع تيسير سيارات إلى المدن الأخرى لخدمة الأهالى وتوفير سلع منخفضة الأسعار بكميات كبيرة.

وأضاف المحافظ، أنه تم فتح العديد من المجمعات الاستهلاكية فى المناطق المختلفة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالعمل على التخفيف عن المواطنين ومحاربة الغلاء واستغلال التجار.

وأشاد المحافظ بجهود ، ووجه الشكر لمديرية التموين على توفيرها مزيدًا من السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

سيارات محملة بالسلع الغذائية لأهالى مدينة سيدى برانى بمرسى مطروح (1)

سيارات محملة بالسلع الغذائية لأهالى مدينة سيدى برانى بمرسى مطروح (2)

سيارات محملة بالسلع الغذائية لأهالى مدينة سيدى برانى بمرسى مطروح (3)

سيارات محملة بالسلع الغذائية لأهالى مدينة سيدى برانى بمرسى مطروح (4)

سيارات محملة بالسلع الغذائية لأهالى مدينة سيدى برانى بمرسى مطروح (5)

سيارات محملة بالسلع الغذائية لأهالى مدينة سيدى برانى بمرسى مطروح (6)


>ضبط عاطل بحوزته 26 قطعة حشيش وسلاح أبيض فى سيدى عبد الرحمن بمطروح
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة