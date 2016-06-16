أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الداخلية : تمشيط طريق “بئر العبد – العريش” بعد تفكيك قنبلة

Google+ Print
الداخلية : تمشيط طريق “بئر العبد – العريش” بعد تفكيك قنبلة الداخلية : تمشيط طريق “بئر العبد – العريش” بعد تفكيك قنبلة

اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية (أرشيفية)

صرح مسؤول الاعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن معلومات وردت للأجهزة الأمنية بالعريش، تُفيد اعتزام العناصر الإرهابية ارتكاب أعمال عدائية تستهدف قوات الأمن والمنشآت الشرطية.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الخميس، ان التحريات أكدت اعتزام تلك العناصر زرع عبوات ناسفة على طريق “بئر العبد / العريش”، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية؛ حيث تمكنت اليوم من تحديد مكان عبوة ناسفة تبين أنها تحتوى على 100 كيلو جرام من مادة (TNT) شديدة الإنفجار، تم زرعها أسفل الطريق الأسفلتى بعمق حوالى 2 متر.
> وأشار مسؤول مركز الإعلام الأمني الى أنه قد تم التعامل مع العبوة الناسفة وتفجيرها عن بُعد، فى الوقت الذى تواصل مجموعات العمل تمشيط المناطق المحيطة للتأكد من عدم وجود عبوات أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا