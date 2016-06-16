الداخلية : تمشيط طريق “بئر العبد – العريش” بعد تفكيك قنبلة

صرح مسؤول الاعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن معلومات وردت للأجهزة الأمنية بالعريش، تُفيد اعتزام العناصر الإرهابية ارتكاب أعمال عدائية تستهدف قوات الأمن والمنشآت الشرطية.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الخميس، ان التحريات أكدت اعتزام تلك العناصر زرع عبوات ناسفة على طريق “بئر العبد / العريش”، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية؛ حيث تمكنت اليوم من تحديد مكان عبوة ناسفة تبين أنها تحتوى على 100 كيلو جرام من مادة (TNT) شديدة الإنفجار، تم زرعها أسفل الطريق الأسفلتى بعمق حوالى 2 متر.

> وأشار مسؤول مركز الإعلام الأمني الى أنه قد تم التعامل مع العبوة الناسفة وتفجيرها عن بُعد، فى الوقت الذى تواصل مجموعات العمل تمشيط المناطق المحيطة للتأكد من عدم وجود عبوات أخرى.