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التحقيق مع طالب صور امتحان الثانوية العامة بهاتف محمول بالحوامدية

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التحقيق مع طالب صور امتحان الثانوية العامة بهاتف محمول بالحوامدية التحقيق مع طالب صور امتحان الثانوية العامة بهاتف محمول بالحوامدية
تباشر نيابة الحوامدية، برئاسة المستشار رامى منصور، التحقيق مع طالب ضبط داخل لجنة امتحان الثانوية العامة، خلال تصوير ورقة الأسئلة أثناء إجراء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، واعترف الطالب بارتكاب الواقعة.

كان اللواء خالد شلبى تلقى أخطاراً من العميد عصام فتحى مأمور قسم الحوامدية، بضبط طالب أثناء قيامه بتصوير امتحان علم النفس والغش من هاتف محمول وتسريب الامتحان على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك،، وأثناء تحرير محضر بالواقعة أثار الذعر داخل اللجنة وحاول تعطيل سير الامتحانات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول اتهامه بمحاولة تعطيل الامتحانات، ومحاولة تسريب مادة الفلسفة والغش من هاتف محمول ضبط بحوزته داخل أحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالحوامدية.


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