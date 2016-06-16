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“ست البيت” تقدم نصائح رمضانية للحفاظ على الصحة والجمال

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“ست البيت” تقدم نصائح رمضانية للحفاظ على الصحة والجمال “ست البيت” تقدم نصائح رمضانية للحفاظ على الصحة والجمال

كتبت-إ نجي لطفي

يقدم موقع قناة ست البيت المتخصصة في برامج الطبخ والصحة، عددا من الموضوعات الهامة للأسرة بشكل عام وللمرأة بشكل خاص، وخاصة في شهر رمضان الكريم.

ويقوم الموقع يوميا بعرض موضوعات عن الصحة والجمال والمحافظة على الجسم في شهر رمضان من الزيادة في الوزن، حيث يقدم تنويه عن أهم المشروبات والأطعمة التي لا يجب تناولها في الصيام، وكذلك الفواكه والعصائر المفيدة للجسم لتناولها في وجبة السحور وعلى مائدة الأفطار.

كما يهتم الموقع بتقديم أفكار للاستفادة بعلب الزبادي الفارغة والبلاستيك المتبقى من المنتجات التي يتم شرائها في صناعة ديكورات مميزة، ويقدم كذلك وصفات وخلطات طبيعية للحفاظ على الجسم وتطويل الشعر وكذلك نصائح للحفاظ على صحة الأطفال والرضع والطرق السليمة للتربية.

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