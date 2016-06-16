«لجنة التحقيق»: العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

مراسل «ONA»:

أعلنت لجنة التحقيقات في حادث سقوط الطائرة المصرية المنكوبة، الخميس، أن السفينة Lethbridge John المؤجرة من الحكومة المصرية للمشاركة فى أعمال البحث عن حطام الطائرة A320 التى سقطت فى مياه البحر المتوسط الشهر الماضى، تمكنت من العثور على مسجل محادثات كابينة قيادة الطائرة(Cockpit voice recorder) .

وقال بيان صادر عن اللجنة منذ قليل، إنه قد تم انتشال الجهاز على عدة مراحل حيث أنه وجد فى حالة تحطم الا أن أجهزة السفينة تمكنت من انتشال الجزء الذى يحتوى على وحدة الذاكرة والتى تعتبر أهم جزء فى جهاز المسجل .

وأضاف البيان : “هذا وقد تم اخطار النيابة العامة والتى أصدرت قرارها بتسليمه الى لجنة التحقيق الفنى فى الحادث لاتخاذ اجراءات فحص وتفريغ المحادثات ، وجار حالياً ترتيبات عملية نقله من السفينة الى الاسكندرية وسيكون فى استقباله مسئولى النيابة العامة وأعضاء لجنة التحقيق” .