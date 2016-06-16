​تجديد حبس المتهمين في خلية شقة الهرم

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين ال8 لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرىفى قضية خلية شقة الهرم، حيث أكدت التحقيقات تورطهم في أعمال تصنيع عبوات ناسفه بشقة سكنية، وتخزين المواد المتفجرة بالهرم، حيث انفجرت إحداها عند إلقاء القبض عليهم، مما أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين وإصابة 10 أشخاص.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وكشفت التحقيقات وجود علاقة بين المتهمين فى القضية وبين خلايا أكتوبر وبولاق التي تم الكشف عنها مؤخرا وضبط العديد من المتهمين فيها.