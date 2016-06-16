جهود مكثفة لإعادة سيدة واثنين من أبنائها متغيبن بالمنيا

مراسل «ONA»:

كثفت إدارة البحث الجنائي بالمنيا، الخميس، من جهودها لإعادة سيدة مسيحية و2 من أبنائها اختفوا في ظروف غامضة.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عصام جمال، مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود بلاغ يفيد تغيب سيدة تدعي “ف” سامي 35 سنه، ربة منزل، وكذا طفليها رضا “ص” 16 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومارينا 13 سنة، طالبه بالصف الخامس الإبتدائي.

تم تحرير محضر برقم 3871 لسنة 2016 إداري مركز شرطة مغاغة، وجار إتخاذ إجراءات النشر والتحري حول الظروف والملابسات.

وأشارت التحريات الأولية، أن السيدة تركت منزلها بمحض إرادتها وبرفقتها طفليها لوجود خلافات مع زوجها وأنها دائمة الشجار معه.