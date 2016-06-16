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إيجلاند يرى نقطة تحول محتملة في توصيل المساعدات بسوريا

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إيجلاند يرى نقطة تحول محتملة في توصيل المساعدات بسوريا إيجلاند يرى نقطة تحول محتملة في توصيل المساعدات بسوريا

يان إيجلاند

قال يان إيجلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، إن توصيل المساعدات إلى المدن السورية حقق تقدما كبيرا بينما يمثل تطبيق هدنة في حلب لمدة 48 ساعة، وإمكانية الوصول إلى كل المناطق المحاصرة نقطة تحول محتملة.

وأبلغ إيجلاند الصحفيين، بعد أن ترأس اجتماعا لمجموعة العمل الدولية للشؤون الإنسانية في سوريا “تشعر بعض الدول بينها روسيا بانكسار الحاجز النفسي من خلال القدرة على الوصول إلى داريا ودوما المحاصرتين”.

وقال “أتمنى حقا أن تكون هذه نقطة تحول في قدرتنا على الوصول إلى المناطق المحاصرة وأيضا المناطق التي يصعب الوصول إليها لكن لنكن واقعيين فالحرب مستمرة وفي مناطق الحروب كل شيء هش”.

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