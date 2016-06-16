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انتحار شاب لسوء حالته النفسية بسبب ضائقة مالية بكفر الشيخ

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انتحار شاب لسوء حالته النفسية بسبب ضائقة مالية بكفر الشيخ انتحار شاب لسوء حالته النفسية بسبب ضائقة مالية بكفر الشيخ

الانتحار شنقاً- صورة أرشيفية

مراسل «ONA»:

انتحر ” ا .ص.م” 42سنة  والحاصل علي بكالوريوس هندسه بمحل اقامته قريه روينه مركز كفر الشيخ لسوء حالته النفسيه.

 تلقى اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ اخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث تالجنائي ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، بتلقي المقدم يوسف عبد اللطيف نائب مأمور مركز كفر الشيخ بلاغاً يفيد  انتحار “ا. ص.م”  24 سنه مقيم بقرية زرينه ، التابعة لمركز كفر الشيخ بشنق نفسه بحبل في سقف غرفته التي يعيش فيها.

وأكدت الأسرة التي تبنته لعدم القدرة على الإنجاب، أنه انتحر بسبب حالته النفسية السيئة لمروره بضائقة مالية، وتم نقله جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تحرر محضر رقم 9164 اداري مركز كفر الشيخ، تم إخطار النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الزنفلي المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ ، التي تولت التحقيقات .

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