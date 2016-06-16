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«تموين بورسعيد» تحذر الأهالي من مراكز وشركات الصيانة الوهمية

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«تموين بورسعيد» تحذر الأهالي من مراكز وشركات الصيانة الوهمية «تموين بورسعيد» تحذر الأهالي من مراكز وشركات الصيانة الوهمية

وكيل وزارة ببورسعيد – أرشيفية

بورسعيد ـ جمال نوفل:

حذر محمد أحمد هلاوي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، الخميس، أهالي المحافظة من أنه لا يوجد أية فروع أو مكاتب لحماية المستهلك سوي إدارة الارشاد وحماية المستهلك برئاسة محمد الرباط التابعة لمديرية التموين والكائن مكتبها بالدور السابع بمجمع المصالح الحكومية بشارع طرح البحر.

كما حذر “هلاوي”، في تصريحات صحفية اليوم، الأهالي من ورود بلاغات كثيرة حول انتحال عدد من الشخصيات والشركات الوهمية لصفة مراكز معتمدة تقوم بالنصب علي المواطنين بحجة إصلاح الأجهزة وإجراء الصيانة لها ويستولوا علي الأجهزة وتكلفة الصيانة ثم يختفوا وتم بالفعل تحرير حوالي 10 محاضر نصب وسرقة بأقسام الشرطة حول هذه الوقائع.

من جانبه، نبه محمد الرباط، مدير حماية المستهلك ببورسعيد الأهالي، بأن يتبعوا القنوات الشرعية عند شراء أو صيانة الأجهزة وذلك باللجوء إلي المراكز الرئيسية والمعتمدة بالمحافظة والمعلومة للجميع وعدم الانسياق وراء الاعلانات التليفيزيونية التي تروج لها بعض القنوات الفضائية وذلك حتي تتمكن الادارة من مساعدة المواطنين.

وخصصت حماية المستهلك ببورسعيد أرقام الهواتف التالية للتأكد من صحة الشركات التي تدعي عملها في مجال صيانة الأجهزة وهي 3225886 – 3222649.

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