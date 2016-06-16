أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الصحة: تطبيق إليكترونى «للمحمول» لكشف زيادة أسعار الأدوية

Google+ Print
الصحة: تطبيق إليكترونى «للمحمول» لكشف زيادة أسعار الأدوية الصحة: تطبيق إليكترونى «للمحمول» لكشف زيادة أسعار الأدوية

الدكتور أحمد عماد الدين – وزير الصحة

كتب – مراسل «ONA»

xأعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، تدشين تطبيق إليكترونى جديد لاستخدام التليفون المحمول، يمكن من خلاله لكافة الجهات المعنية، ومن بينهم الصيادلة والمواطنين الاستعلام بسهولة ويسر عن الأدوية التى تم زيادتها، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/5/2016، بالموافقة على زيادة أسعار الأدوية المسجلة المتداولة فى السوق المصرى المباعة بأقل من ٣٠ جنيهًا بنسبة 20% بحد أدنى ٢ جنيه، وحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه على وحدات.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم أنه يمكن تحميل التطبيق مباشرة من خلال الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان أو من على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.CAPA.PricingSearch

وأوضح بيان الوزارة أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أكدت أن المرجعية الأساسية للأسعار الجبرية للمستحضرات الصيدلية هى اخطارات التسعير الخاصة بكل مستحضر.

ولفت إلى أنَّ القوائم الإسترشادية لأسعار المستحضرات الصيدلية محل تطبيق قرار مجلس الوزراء والمعلنة على الموقع الرسمى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية. وكذلك التطبيق الإلكترونى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار