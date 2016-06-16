الصحة: تطبيق إليكترونى «للمحمول» لكشف زيادة أسعار الأدوية

كتب – مراسل «ONA»

xأعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، تدشين تطبيق إليكترونى جديد لاستخدام التليفون المحمول، يمكن من خلاله لكافة الجهات المعنية، ومن بينهم الصيادلة والمواطنين الاستعلام بسهولة ويسر عن أسعار الأدوية التى تم زيادتها، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/5/2016، بالموافقة على زيادة أسعار الأدوية المسجلة المتداولة فى السوق المصرى المباعة بأقل من ٣٠ جنيهًا بنسبة 20% بحد أدنى ٢ جنيه، وحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه على وحدات.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم أنه يمكن تحميل التطبيق مباشرة من خلال الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان أو من على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.CAPA.PricingSearch

وأوضح بيان الوزارة أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أكدت أن المرجعية الأساسية للأسعار الجبرية للمستحضرات الصيدلية هى اخطارات التسعير الخاصة بكل مستحضر.

ولفت إلى أنَّ القوائم الإسترشادية لأسعار المستحضرات الصيدلية محل تطبيق قرار مجلس الوزراء والمعلنة على الموقع الرسمى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية. وكذلك التطبيق الإلكترونى.