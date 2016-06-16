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جنايات الجيزة تحكم بالمؤبد ضد 8 إخوان وغرامة 100 ألف جنيه لحرقهم منزل بمنشأة القناطر

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جنايات الجيزة تحكم بالمؤبد ضد 8 إخوان وغرامة 100 ألف جنيه لحرقهم منزل بمنشأة القناطر جنايات الجيزة تحكم بالمؤبد ضد 8 إخوان وغرامة 100 ألف جنيه لحرقهم منزل بمنشأة القناطر
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الخالق، وخالد الشباسى، وبحضور عبد الله مهدى، رئيس النيابة، بمعاقبة 8 أشخاص منتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المؤبد 25 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بحرق منزل ثلاثة أشقاء بمنشأة القناطر، لشكهم في كونهم "مرشدين للشرطة".

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين،اتهامات الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، وإتلاف الممتلكات الخاصة، وارهاب المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أحمد حمدى لبيب، وشقيقه محمد من الكوادر الإخوانية المطلوبة ضبطها فى قضيتى فُض اعتصام رابعة العدوية، وأحداث مسجد الفتح، قاموا و6 أشخاص من أهليتهم بحرق منزل السيد حسين عباس طه، وأشقائه هيثم ومحمد (صول شرطة)، بزعم كونهم مرشدين للشرطة، وأبلغوا عن أفراد عائلة المتهمين.

أضافت التحقيقات، أن المتهمين توجهوا لمنزل المجنى عليهم حاملين زجاجات المولوتوف وأضرموا النيران فيه، وأطلقوا أعيرة نارية لإرهاب سكان المنطقة لتهديدهم بعدم التعاون مع الأجهزة الأمنية، ولاذوا بالفرار، وتم القبض على المتهم الأول والثاني أثناء اختباءهم بشقة في منطقة العمرانية، وباقي المتهمين بشقة بمنشأة القناطر.


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