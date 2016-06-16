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روما يعلن اهتمامه بمدافع ريال مدريد

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روما يعلن اهتمامه بمدافع ريال مدريد روما يعلن اهتمامه بمدافع ريال مدريد

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما عن اهتمامه بالتعاقد مع ناتشو مونريال مدافع ريال مدريد.

روما يبحث عن تدعيم خطه الخلفي الذي ظهر هشا في الموسم المنصرم ونتج عن ذلك استقبال الفريق لـ41 هدفا في 38 مباراة، علما بأن يوفنتوس دخل في مرماه 20 هدفا فقط في العدد نفسه من اللقاءات.

وقال سباليتي لصحيفة كوريرو ديللو سبورت: "نبحث عن دعم لخطنا الخلفي. وناتشو مدافع رائع نهتم بالحصول على خدماته بالفعل".

ناتشو يعد رابعا في حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بعد سيرخيو راموس وبيبي ورافايل فاران.

ويجيد ناتشو اللعب كظهير أيمن وكذلك ناحية اليسار فيما يخص الواجبات الدفاعية.

ويسعى روما لدعم صفوفه كذلك بلاعب وسط بعد رحيل نجمه ميراليام بيانتيش إلى يوفنتوس.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن ماتيا كوفاسيتش لاعب ريال مدريد على رادار روما.

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