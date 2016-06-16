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يوفنتوس يرفض عرضا ضخما من تشيلسي لضم بونوتشي

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يوفنتوس يرفض عرضا ضخما من تشيلسي لضم بونوتشي يوفنتوس يرفض عرضا ضخما من تشيلسي لضم بونوتشي

رفض يوفنتوس التخلي عن مدافعه الدولي ليوناردو بونوتشي مقابل 50 مليون يورو لصالح تشيلسي بحسب تقرير راي الإيطالية.

المدير الفني أنطونيو كونتي يقود تشيلسي في الموسم المقبل ويرغب في قنص خدمات بونوتشي الذي لطالما تألق تحت قيادته وهو مدرب ليوفنتوس وحاليا مع منتخب إيطاليا.

لكن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي يرفض التخلي عن مدافعه صاحب الـ29 عاما حتى لو كان العرض ضخما بـ50 مليون يورو كما ذكرت الصحيفة.

ويأتي تمسك يوفنتوس بمدافعه بعدما قدم الأخير عرضا شائقا مع منتخب إيطاليا في مباراة بلجيكا ضمن الجولة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا.

وصنع بونوتشي هدفا لإيطاليا بكرة طولية رائعة سجلها إيمانويلي جياكيريني في مرمى بلجيكا خلال المباراة التي اقتنص الأتزوري نقاطها بهدفين نظيفين.

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