برلماني: توجه في إقرار قانون التصالح مع المعتدين على أراضي الدولة

كتب – مراسل «ONA»

قال النائب فوزي الشرباصي ،عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إنَّ اللجنة عقدت عدة اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة قانون البناء الموحد وتعديل القانون “119″، مؤكدًا أنَّه تم عقد جلسات استماع مع عدد من الوزارات ، وذلك بحضور عدد من مساعدى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف الشرباصي في تصريحاتٍ له، الخميس، أنَّ هناك اتجاه عام داخل لجنة الإسكان نحو التصالح على أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها من جانب البعض، وينظم القانون الجديد تحديد معايير التعويض المادى الذى يمثل حق الدولة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة في سوق العقارات، خاصة فى ظل تقلص مساحات الأراضى.

وأوضح نائب الدقهلية، أنَّ هناك عددًا من الجهات المنوط بها تسعير الأراضي، وهى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك.

وتابع :”اللجنة استندت في مناقشتها إلى خسارة 2 ترليون جنية في حالة عدم التصالح مع المخالفين وإزالة المباني في حين أن التصالح سيدر للدولة مليارات”.