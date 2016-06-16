برلمانية عراقية: على الأمم المتحدة تحويل ملف “إبادة الأيزيديين” للجنائية الدولية

قالت عضوة البرلمان العراقي الأيزيدية، فيان دخيل، إن إتهام الأمم المتحدة لتنظيم “داعش” الإرهابي بإرتكاب إبادة ضد الأيزيديين في سوريا والعراق هو خطوة جيدة رغم أن من قام بها محققون مستقلون، إلا أنها خطوة مبدئية جيدة من قبل الأمم المتحدة.

وأضافت دخيل خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سهام عصمان، أنه يجب على الأمم المتحدة أن تحول ملف الأيزيديين إلى محكمة الجنايات الدولية لتقر أن ماحدث للأيزيديين هم إبادة جماعية لتتم حمايتهم في المستقبل حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الكارية الإجرامية مرة أخرى.

وأوضحت دخيل أن تقرير الأمم المتحدة جاء به أن هناك 3200 إمرأة وسيدة في قبضة داعش، إلا أن العدد الحقيقي هو 3445، مشيرة إلىأن هناك أكثر من 1000 طفل في معسكرات خاصة بالتنظيم الإرهابي، مشيرة إلى أن حكومة كردستان ساعدتهم في تحرير أكثر من 2740 فتاة من قبضة “داعش”.

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