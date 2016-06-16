الصندوق الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي يوقعان عقد بمبلغ 25 مليون جنيه

وقعت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان، ورئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي السيد القصير، عقدا لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بالقطاعات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية ونظم الري بجميع المحافظات، بتمويل مقدم من الصندوق يصل إلي 25 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن يتم من خلال هذا العقد تمويل 375 قرضًا، ما يتيح حوالي 750 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة المستهدفة والعاملين بها.

ويستهدف العقد تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية أو المستوردة، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات الخاصة بهذه المشروعات بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية لها، ومطابقتها للالتزامات البيئية.

وقالت الأمين العام للصندوق إن هذا العقد يأتي تجديدا للتعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، كشركاء للتنمية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الريفية، وتأكيداً على اهتمام الصندوق الاجتماعي بتنويع مجالات النشاط التي يقوم بتمويلها.

جدير بالذكر أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بقطاعاته الرئيسية وفروعه المنتشرة بمختلف محافظات وقرى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 1210 فرعاً ووحدة مصرفية وبنك قرية، هو أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للصندوق في تنفيذ الخطط والأعمال المستهدفة منذ بداية عمل الصندوق عام 1992 وحتى الآن، حيث تم إبرام 118 عقداً بين الطرفين قيمتها الإجمالية حوالي 2.4 مليار جنيه، تم صرفها بالكامل لتمويل نحو 120 ألف مشروع صغير جديد وقائم، وفرت حوالى 350 ألف فرصة عمل.