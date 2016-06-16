الخارجية الأمريكية : قرب نهاية ولاية أوباما لا تعنى تخلينا عن الأزمة السورية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربى أن الولايات المتحدة ستستمر فى بذل الجهود للتصدى لتراجع الوضع الأمنى بسوريا، ودراسة كافة الخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمة ، وذلك رغم اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكى "باراك أوباما".

وقال كيربى فى تصريحات له أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، اليوم الخميس، لا أعتقد أنه من الصواب القول إن قرب نهاية، ولاية الإدارة الحالية ستكون له تبعات تقلص من خياراتها للتعامل مع الوضع فى سوريا، كما أننى لا أعتقد أننا سنرى وزير الخارجية على وجه التحديد يبطئ أو يوقف جهوده لحل تلك الأزمة فقط لقرب نهاية خدمته فى هذه الإدارة.

وأشار كيربى إلى أن محادثات السلام فى سوريا، وعملية إدخال المساعدات، واتفاقية وقف الأعمال العدائية "الهدنة"، تعانى من مأزق شديد.