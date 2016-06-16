أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انتخاب محمود أبو زيد نائباً لرئيس البرنامج الدولى الهيدروليكى باليونسكو

Google+ Print
انتخاب محمود أبو زيد نائباً لرئيس البرنامج الدولى الهيدروليكى باليونسكو انتخاب محمود أبو زيد نائباً لرئيس البرنامج الدولى الهيدروليكى باليونسكو
تم انتخاب الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه، نائباً لرئيس البرنامج الدولى الهيدروليكى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

ويهدف هذا البرنامج إلى تبنى رؤى وأولويات المنطقة العربية، فى مجال المياه والبيئة، وذلك من خلال بحوث ودراسات وتنسيق مع مؤسسات البحث العلمى والمؤسسات التنموية لمواجهة التحديات الخاصة بالمياه والتنمية فى المنطقة العربية.


>فلسطين تطالب "اليونسكو”بالضغط على إسرائيل لوقف إرهابها فى شهر رمضان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365