انتخاب محمود أبو زيد نائباً لرئيس البرنامج الدولى الهيدروليكى باليونسكو

تم انتخاب الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه، نائباً لرئيس البرنامج الدولى الهيدروليكى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

ويهدف هذا البرنامج إلى تبنى رؤى وأولويات المنطقة العربية، فى مجال المياه والبيئة، وذلك من خلال بحوث ودراسات وتنسيق مع مؤسسات البحث العلمى والمؤسسات التنموية لمواجهة التحديات الخاصة بالمياه والتنمية فى المنطقة العربية.

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