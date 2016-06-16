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#في_إفريقيا - بسبب وفد الفيفا.. زيزو يعتذر عن عدم سفره مع بعثة الأهلي لزامبيا

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#في_إفريقيا - بسبب وفد الفيفا.. زيزو يعتذر عن عدم سفره مع بعثة الأهلي لزامبيا #في_إفريقيا - بسبب وفد الفيفا.. زيزو يعتذر عن عدم سفره مع بعثة الأهلي لزامبيا

اعتذر عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي عن عدم السفر مع بعثة الفريق المتجهة لزامبيا مساء الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره زيسكو يونايتد الزامبي ضمن أولى مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وقال عبد الشافي "غيابي عن السفر مع بعثة الفريق الأول يأتي بسبب وجود وفد من الفيفا في القاهرة لزيارة الأهلي وفقا لترشيحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إذ أنه أحد أكبر أندية القارة".

وأَضاف "هناك عدة ارتباطات خاصة بتلك الزيارة لم تنتهي بعد، ومن ثم أصبح سفري إلى زامبيا أمرا صعبا خاصة في ظل غياب محمود طاهر رئيس النادي والذي سافر لأداء مناسك العمرة".

وتابع "أتمنى أن يوفق الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية ضد زيسكو المنافس المجهول الذي يجب احترامه، خاصة وأن المباريات لا تعترف إلا بالعطاء والاجتهاد".

وأتم "البدايات في دور المجموعات مهمة لا سيما وأن هذه المباراة تمثل الكثير للأهلي، لتخطي وتجاوز النتيجة السلبية أمام المصري في الدوري وتحقيق بداية متميزة في دور المجموعات بإفريقيا".

وكان شمس المدير التنفيذي للنادي قد استقبل مساء أمس الأربعاء وفد الفيفا والذي ضم كلا من جيمس جونسون مدير قسم كرة القدم المحترفة بالفيفا وأحمد حراز مدير رخص الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحضر المقابلة عبدالعزيز عبدالشافي مدير قطاع الكرة وسمير عدلي مدير العلاقات العامة وجمال جبر مدير الإعلام وعصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات وحنان الزيني مدير إدارة التنسيق وأحمد سامي وهاني رشادي إداري فريق الكرة ومنسقا عام الزيارة ونادر خليل مدير التسويق ووليد مهدي منسق حقوق الرعاية.

ودار خلال اللقاء حوارا مطولا بين الجميع حول إمكانات الأهلي والأندية الأفريقية وتطبيق نظام الإحتراف الكامل.

ومن جانبه أكد جيمس جونسون أن زيارته للنادي الأهلي جاءت وفقا للسياسة الجديدة التي ينتهجها الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي يريد من خلالها التواصل المباشر مع الأندية بعيدا عن الاتحادات القارية موضحا أن الاتحاد الدولي يأمل أن يتعمق أكثر في مشاكل الأندية ويقدم لها الحلول ويحسن من أداء تلك الأندية داخل وخارج الملاعب.

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فيديو اليوم السابع

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