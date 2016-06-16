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الحكومة تعلن تشكيل لجنة لبدء إجراءات نقل سكان العشوائيات لحى الأسمرات

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الحكومة تعلن تشكيل لجنة لبدء إجراءات نقل سكان العشوائيات لحى الأسمرات الحكومة تعلن تشكيل لجنة لبدء إجراءات نقل سكان العشوائيات لحى الأسمرات

المهندس شريف إسماعيل – أرشيفية

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة للبدء فى الإجراءات الفورية لتسكين سكان العشوائيات فى مشروع إسكان الأسمرات ووضع الضوابط اللازمة لإدارة المشروع بالإضافة إلى إجراءات الإزالة، والتصرف فى أماكن العشوائيات التى سيتم إخلاء سكانها إلى المشروع الجديد.

وتكون اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء الإسكان والداخلية والتضامن ونائب محافظ القاهرة والممثل المختص من وزارة الدفاع ومدير جمعية الأورمان وممثلين عن بعض الجمعيات الأهلية المتعلق مجال عملها بالنهوض بالعشوائيات، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين بمجال عملها على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال شهر وتعد اللجنة تقرير للعرض على رئيس الجمهورية.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار باستبدال نص المادة الأولى بقرار تشكيل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة يكون نصه كالآتى: “تشكل لجنة وزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة فى الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والإسكان والاستثمار والتنمية المحلية والعدل والمالية وقطاع الأعمال العام وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية”.

 

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