جنايات الجيزة تقضى بإعدام متهمين قتلا مواطن وإصابة 2 آخرين فى إمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقا لإدانتهما بقتل مواطن وإصابة اخرين والبلطجة فى إمبابة.

ترجع الواقعة، عندما تعددت شكاوى المواطنين من قيام المتهمين ببيع المخدرات علنا، وفرض أتاوات على أصحاب المحلات متخذين من أحد مواقف السيارات بمنطقة البراجيل بإمبابة تمركزا لنشاطهما الإجرامى، وعقب توجه حملة أمنية لضبطهما أطلقا أعيرة نارية صوب القوات، وأصابا أمين شرطة ومجند وفرا هاربين، وبعد مرور عدة أيام على الواقعة، عادا إلى المنطقة مرة أخرى، وتوجها لصاحب محل حلويات وأنهالا عليه طعنا بخناجر،ومطواه ، مما أدى لمقتله لاعتقادهما أنه شهد ضدهما، وأطلقوا أعيرة نارية لإرهاب سكان المنطقة.

وقد أصيب اثنين أخرين بعاهة مستديمة على أثر قيام المتهمين بطعن أحدهما والأخر بضربه بطلق خرطوش.

وقام بعض سكان المنطقة بتصوير ما حدث عبر كاميرا الهاتف المحمول، وفى حملة أمنية بإشراف الأمن الوطنى تم ضبط المتهمين وأمر المستشار أحمد البقلي المحامى العام الأول لنيابة شمال الجيزة، بإحالتهما لمحاكمة عاجلة، ومثلا أمام محكمة الجنايات وحضر عنهما فريقا من المحامين طالبوا باعتبار الواقعة ضرب افضي إلى موت وهو ما رفضتة المحكمة، مؤكدة في أسباب حكمها أن المتهمين باتا يشكلا خطرا على المجتمع وقد جاء رأى فضيلة المفتي مؤيد لحكم اعدامهما قصاصا لما ارتكبوه من جرائم.



>تأجيل دعوى سب وقذف المفكر السياسى أمين المهدى ضد شقيقه لجلسة 9 يوليو