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سقوط "عزة" عقب اختطافها طفلا بموقف أحمد حلمى.. وتعترف: لاستخدامه فى التسول

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سقوط "عزة" عقب اختطافها طفلا بموقف أحمد حلمى.. وتعترف: لاستخدامه فى التسول سقوط "عزة" عقب اختطافها طفلا بموقف أحمد حلمى.. وتعترف: لاستخدامه فى التسول
نجح رجال مباحث شبرا فى إعادة طفل إلى والدته عقب دقائق من اختطافه، حيث تركته أمام مقهى بموقف أحمد حلمى لدخول الحمام، إلا إنها فوجئت بسيدة مجهولة اختطفته وفرت هاربة، فتم تمشيط المنطقة وضبط المتهمة التى اعترفت بخطفه لاستخدامه فى أعمال التسول، فتم إعادة الطفل لوالدته، وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمة.

أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة شبرا بموقف أحمد حلمى لتفقد الحالة الأمنية، استغاثت بهم "صباح ا س" 36 سنة ربة منزل، وأقرت بأنها تركت نجلها "أحمد ه" البالغ من العمر عامين أمام إحدى المقاهى بالمنطقة لدخول دورة المياه، وحال عودتها فوجئت بسيدة مجهولة خطفته وفرت هاربة.

وعلى الفور مشط رجال المباحث المنطقة، وتمكنوا من ضبط المتهمة وهى "عزة و غ" 21 سنة، والسابق اتهامها فى القضية رقم 4265 لسنة 2013م الدقى "آداب عامة" وبصحبتها الطفل المخطوف.

وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت باختطاف الطفل لاستغلاله فى أعمال التسول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمة.


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