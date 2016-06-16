نيابة أسرة مدينة نصر تستمع لشهادة أقارب الفنان أحمد عز حول حجم ممتلكاته

استمعت نيابة أسرة مدينة نصر إلى أقوال معتز شقيق الفنان أحمد عز وخالته وصديقه لعائلته فى التحقيقات التى تجريها حول حجم ممتلكاته فى دعوى نفقة الصغار التى حركتها ضده الفنانة زينة بعد صدور حكم نهائى وبات بثبوت نسبهما له، وأكدوا للنيابة أن عز لا يمتلك مول تجارى ولا مطعم سمك بدبى، وليس شريكا فى "جيم" كما جاء على لسان الفنانة زينة فى التحقيقات.

وكانت نيابة أسرة مدينة نصر قد استمعت إلى أقوال الفنانة زينة حول حجم ممتلكات وقالت أن عز يمتلك فيلا فى"لاريف" قيمتها 6 ملايين و800 ألف جنيه وفيلا بالعين السخنة فى "ماونتن فيو"، وفيلا أخرى بالساحل الشمالى فى "بالما هيلز" علاوة على شقة ومشروع تجارى بدبى وأنه يستأجر جزء بفيلا فى القطامية هايتس بـ4000 دولار فى الشهر.

وأشارت الفنانة خلال التحقيقات إلى حجم المبالغ التى تلقاها الفنان نظير مشاركته فى مجموعة من الإعلانات التليفزيونية، مشيرة إلى أنه عادة ما تكون المبالغ المتقاضاة فى الإعلانات أعلى بكثير من الأفلام نظرا لطبيعتها، حيث أنها تحسب بالدقيقة والثانية.

كما ذكرت "زينة" التى حضرت التحقيق برفقة محاميها معتز الدكر، أن المبالغ التى تقاضاها أحمد عز فى أفلامه أكثر بكثير مما ورد فى الخطابات الواردة من شركات الإنتاج مستشهدة بأجره فى فيلم "أولاد رزق" والذى ورد بأنه تحصل فيه على ما يقرب من 3 ملايين فقط رغم أنه تحصل على 7 ملايين جنيه بحسبها، وكذلك فيلم المصلحة إنتاج 2012 التى أكدت أن عز لم يتقاضى فيه 2 مليون جنيه كما ورد، ولكن أكثر خاصة وأنها كانت تشاركه هذا العمل، وكذلك فيلم الحفلة الذى وصل فيه أجره لـ7 ملايين جنيه، وأن هذه المبالغ المذكورة هى تلك المبالغ التى تقاضاها بيده.

وتحدثت "زينة" فى التحقيقات عن الإقرار الضريبى الذى قدمه عز للمحكمة فى الجلسة الماضية من دعوى النفقة التى حركتها بعد صدور حكم نهائى بثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له، وذكر فيه بأن دخلها الشهرى لا يتعدى الـ20 ألف جنيه، وأنه يدفع أقساط وحدة سكنية بمرسى مطروح ووحدة سكنيه أخرى قائلة إنه ليس صحيحا وإنه "شغل محاسبين" على حد تعبيرها، مضيفة بأن عز معروف عنه فى الوسط الفنى يسر حاله، ودللت على ذلك سكنه فى مناطق لا يقطنها سوى الأثرياء.

واختتمت الفنانة أقوالها بإن هذا ما تمكنت من معرفته فقط عن حجم ممتلكات عز وأنه لديه ممتلكات أخرى وأنها لاتريد سوى حق طفليها.

كما استمعت النيابة الأحد الماضى إلى شاهدى الفنانة زينة "مدير أعمالها وسائقها الخاص" واللذين أكدا يسر حال الفنان وثرائه، حيث أكد مدير أعمال الفنانة بأنه بحكم عمله فى المجال الفنى منذ سنوات يعلم جيدا ما كان يتقاضاه الفنان فى أفلامه ومسلسلاته، وكذلك الإعلانات التى شارك فيها، ولفت إلى أن أجور عز ليس بخافية على أحد، وتتناقلها الصحف والمواقع الفنية والفنانين، وأنه معروف عنه يسر حاله.

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