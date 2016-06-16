الإعدام لمتهمين قتلا شخصًا وأصابا آخرين ومارسا البلطجة في إمبابة

مراسل «ONA»:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، الخميس، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا لإدانتهما بقتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين والبلطجة بإحدى مناطق إمبابة.

صدر الحكم ترجع الواقعة عندما تعددت شكاوي المواطنين من قيام المتهمين ببيع المخدرات علنا وفرض إتاوات على أصحاب المحلات متخذين من أحد مواقف السيارات بمنطقة البراجيل بإمبابة تمركزا لنشاطهما الإجرامي وعقب توجه حملة أمنية لضبطهما أطلقا أعيرة نارية صوب القوات وأصابا أمين شرطة ومجند وفرا هاربين وبعد مرور عدة أيام على الواقعة عادا إلى المنطقة مرة أخرى وتوجها لصاحب محل حلويات وانهالا عليه طعنا بخناجر ومطواة مما أدى لمقتله لاعتقادهما أنه شهد ضدهما وأطلقوا أعيرة نارية لإرهاب سكان المنطقة وقد أصيب مجني عليهما آخرين بعاهة مستديمة على اثر قيام المتهمين بطعن احدهما والآخر بضربه بطلق خرطوش.

وقام بعض سكان المنطقة بتصوير ما حدث عبر كاميرا الهاتف المحمول وفي حملة أمنية بإشراف الأمن الوطني تم ضبط المتهمين وأمر المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة بإحالتهما لمحاكمة عاجلة ومثلا أمام محكمة الجنايات وحضر عنهما فريقا من المحامين طالبوا باعتبار الواقعة ضربا أفضي إلى موت وهو ما رفضته المحكمة مؤكدة في أسباب حكمها أن المتهمين باتا يشكلان خطرا على المجتمع وقد جاء رأى فضيلة المفتي مؤيدا لحكم إعدامهما قصاصا لما ارتكبوه من جرائم.