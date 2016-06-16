دراسة تكشف عن فوائد جديدة للرضاعة الطبيعية.. تكافح السمنة وتقوى القلب

يكشف العلم دوما عن الجديد بخصوص الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية ولبن الأم، ويأتى هذا فى الوقت الذى تلجأ فيه بعض الأمهات لإنهاء الرضاعة الطبيعية سريعا لتحرم بذلك طفلها الكثير من الفوائد الصحية.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هلسنكى الفنلندية أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد صحية مثيرة للطفل، وتحميه من فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة، كما تقلل فرص إصابته بالسمنة.

وعلى الرغم من أن الباحثين لم يتوصلوا إلى التفسير الحقيقى لفوائد الرضاعة الطبيعية، إلا أنه يعتقد أنها ترجع إلى فاعلية لبن الأم فى تحسن نمو بكتيريا الفلورا الطبيعية الموجودة فى الأمعاء، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالمجلة الطبية "JAMA Paediatrics".

فوائد جديدة للرضاعة الطبيعية على الأطفال المبتسرين

>وفى السياق ذاته، كشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية عن فوائد مثيرة للرضاعة الطبيعية على الأطفال المبتسرين، الذين لم يتجاوز عمرهم داخل رحم الأم 36 أسبوعا.

وكشفت النتائج أن لبن الأم مفيد جدا للأطفال المبتسرين ويساهم فى تحسين صحة قلوبهم وتعزيز الوظائف الحيوية لها، كما أكدت أنه يتفوق على جميع تركيبات الألبان الصناعية، حيث تفتقد الأخيرة إلى عوامل النمو والأنزيمات والأجسام المضادة.

وأضافت الدراسة التى نشرت بالمجلة الطبية "Pediatrics" أن الرضاعة الطبيعية تحمى الطفل من ارتفاع ضغط الدم وأمراض العظام وأمراض المخ.

فوائد أخرى للرضاعة الطبيعية

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>جدير بالذكر أن الأبحاث السابقة قد أكدت أن الرضاعة الطبيعية تساهم فى حماية الأطفال من الإسهال وإصابات الأذن والالتهاب الرئوى والربو، وكما تحد من خطر إصابتهم بمتلازمة الموت المفاجئ والحد من الإصابة بالحساسية، بخلاف فاعليتها فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر.