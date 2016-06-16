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عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن

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عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 49 سفينة بحمولة 3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس إن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC RAVENNA بحمولة 185 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC HAMBURGبحمولة 182 ألف طن.


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