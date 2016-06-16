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تغيب 34 طالب عن امتحان الكيمياء بالوادى الجديد ولا شكاوى من الامتحان

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تغيب 34 طالب عن امتحان الكيمياء بالوادى الجديد ولا شكاوى من الامتحان تغيب 34 طالب عن امتحان الكيمياء بالوادى الجديد ولا شكاوى من الامتحان
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم عن غياب 34 طالبا في إمتحانات الثانوية العامة، التي جرت اليوم في مادة الفلسفة للقسم الأدبي ومادة الكيمياء للقسم العلمي.

وقال احمد جاد رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، لمتابعة إمتحانات الثانوية العامة ، إن 10 طلاب تغيبوا اليوم عن الإمتحان بلجنة مدرسة السلام للتعليم الأساسى بالخارجة.

كما تغيب 3 طلاب بلجنة مدرسة الخارجة الثانوية بنين بالخارجة ، وتغيبت 3 طالبات بلجنة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، وتغيب 9 طلاب بلجنة مدرسة موط الثانوية بنين بمركز الداخلة ، وتغيب 4 طلاب بلجنة مدرسة الشعراوى بموط بمركز الداخلة ، كما تغيب 5 طلاب عن الامتحان بلجنة مدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة.

وأضاف جاد أنه حتى الآن لم يتم تحرير أى محضر غش لأى طالب بلجان محافظة الوادى الجديد، وأن الامتحانات تسير فى هدوء تام وفق ما هو مخطط لها.


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